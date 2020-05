Polen: Voraussichtlicher Termin für Wahl

Warschau. Die nach einem politischen Streit verschobene Präsidentenwahl in Polen wird laut einem Regierungssprecher voraussichtlich am 28. Juni nachgeholt. Dies sei der wahrscheinlichste Termin, sagte Sprecher Michal Dworczyk am Donnerstag dem Fernsehsender Republika. Die endgültige Entscheidung liege aber bei der Parlamentspräsidentin. Ursprünglich sollten die Polen am 10. Mai über ein neues Staatsoberhaupt entscheiden. Um den Termin hatte es wochenlangen Streit gegeben. (dpa/jW)