Polizei stürmt falsche Wohnung – Kind Zeuge

Dorsten. Spezialkräfte der Polizei haben fälschlicherweise die Wohnung eines 43jährigen im nordrhein-westfälischen Dorsten gestürmt. Dessen kleine Tochter musste dabei mitansehen, wie ihr Vater am Boden fixiert wurde. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Beamten die falsche Wohnung gestürmt hatten, wie dpa am Donnerstag berichtete. Der Einsatz galt eigentlich einem Nachbarn. Dem Betroffenen zufolge wurde seine Tochter »schreiend auf der Couch gelassen« und musste alles mit ansehen. Er sei am Boden fixiert worden, um ihn herum Beamte mit Maschinenpistolen. Als der Irrtum bemerkt worden sei, habe ein Beamter um Entschuldigung gebeten. (dpa/jW)