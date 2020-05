Schweinekopf an Neonazigegner geschickt

Braunschweig. Ein Paket mit einem halben verdorbenen Schweinekopf in der Post des Sprechers des Braunschweiger »Bündnisses gegen rechts«, David Janzen, hat strafrechtliche Ermittlungen ausgelöst. Es geht unter anderem um Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Janzen sehe den Fall »im Zusammenhang mit den anhaltenden Drohungen und Diffamierungen der rechten Szene«, denen er seit einem Jahr ausgesetzt sei (siehe jW vom 7. April), heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses. (dpa/jW)