Israel: Leitlinien der Regierung vor Vereidigung

Tel Aviv. Vor ihrer offiziellen Vereidigung hat Israels neue Regierung ihre Leitlinien veröffentlicht. Im Zentrum steht der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Zu diesem Zweck will die Regierung, die am Donnerstag abend vereidigt werden sollte, ein »Notstandskabinett« bilden. Die am Mittwoch abend veröffentlichten Leitlinien betonen »das unveräußerliche Recht des jüdischen Volkes auf einen souveränen Staat im Land Israel, seiner nationalen und historischen Heimat«. Annexionspläne für das besetzte Westjordanland werden nicht explizit erwähnt. (dpa/jW)