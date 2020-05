Verdi bestreikt Amazon seit sieben Jahren

Bad Hersfeld. Verdi will den Tarifkonflikt mit dem Onlineriesen Amazon nach einer coronabedingten Zwangspause wieder ankurbeln. »Wir bleiben am Ball und werden jetzt die nächsten Aktivitäten ins Leben rufen«, sagte der für den Einzel- und Versandhandel zuständige Verdi-Bundesfachgruppenleiter Orhan Akman am Donnerstag der dpa. »Wir werden keine Ruhe geben, bis wir einen Tarifvertrag haben.« Gestern jährte sich der Dauertarifkonflikt zum siebten Mal. Am 14. Mai 2013 hatte die Gewerkschaft am größten deutschen Standort im hessischen Bad Hersfeld und in Leipzig den ersten regulären Streik organisiert. Akman sagte weiter: »Das ist einer der längsten Arbeitskämpfe in der deutschen Gewerkschaftsgeschichte und auch einer der härtesten. Wir kämpfen gegen einen Giganten.« Mittlerweile gebe es an fast allen Standorten einen Betriebsrat, so Akman. (dpa/jW)