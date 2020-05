China schickt an zwölf Länder Schutzmaterial

Beijing. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Mittwoch und Dienstag Material zur Prävention und zum Schutz vor dem Coronavirus an Streitkräfte aus zwölf verschiedenen Ländern verschickt. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war die Ausrüstung, darunter Schutzkittel und Gesichtsmasken, unter anderem von Indonesien, den Philippinen, Malaysia, Nepal und Afghanistan angefragt worden. Die Volksbefreiungsarmee kündigte an, die internationale Zusammenarbeit mit den Behörden und Militärs anderer Länder im Kampf gegen Covid-19 zu verstärken. (Xinhua/jW)