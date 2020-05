Polens Parlament stimmt für neues Wahlrecht

Warschau. Nach der Verschiebung der Präsidentenwahl in Polen hat das Parlament ein neues Wahlrecht verabschiedet, das für den neuen Termin eine Stimmabgabe sowohl in Wahllokalen als auch per Brief ermöglicht. Die Mehrheit der Abgeordneten votierte am Dienstag abend für einen entsprechenden Gesetzentwurf der rechten Regierungspartei PiS. Er sieht außerdem vor, dass alle Kandidaten, die bereits für den kurzfristig abgesagten Wahltermin am vergangenen Sonntag an den Start gegangen waren, erneut antreten dürfen, ohne ein zweites Mal die für die Kandidatur nötigen 100.000 Unterschriften sammeln zu müssen. (dpa/jW)