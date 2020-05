Drastischer Stellenabbau im Südwesten

Stuttgart. Rund 40 Prozent der Industriebetriebe in Baden-Württemberg planen, wegen der Auswirkungen der Coronakrise Stellen abzubauen. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK). Um einen »dramatischen Stellenabbau« zu vermeiden, brauche die Industrie im Land zeitnah ein Maßnahmenpaket, forderte Johannes Schmalzl, Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart, am Mittwoch in der Landeshauptstadt. (dpa/jW)