Italien will Tausenden Migranten Arbeit erlauben

Rom. Italiens Regierung will in der Coronakrise die Beschäftigung von Tausenden Migranten legalisieren, die aktuell schwarz im Land arbeiten. Die Vereinbarung sei »ein Sieg für die Würde und den Respekt vieler Menschen«, die in sehr schwierigen Umständen lebten, sagte Agrarministerin Teresa Bellanova am Mittwoch dem staatlichen Rundfunksender RAI. Die Vereinbarung solle für Erntehelfer, Hausangestellte und Pflegekräfte gelten und diese vor Ausbeutung schützen. Sie sei außerdem notwendig, weil dem Land wegen der Coronakrise viele Saisonarbeiter etwa aus Rumänien oder Bulgarien fehlten. (dpa/jW)