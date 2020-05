Pompeo bekräftigt in Israel »Nahostplan«

Tel Aviv. US-Außenminister Michael Pompeo hat bei seiner ersten Auslandsreise seit März den Willen zur Umsetzung des »Nahostplans« von Präsident Donald Trump bekräftigt. Bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Jerusalem sagte Pompeo am Mittwoch, man wolle über »die Friedensvision« Trumps sprechen. Der US-Präsident habe den Plan im Januar veröffentlicht, »es muss noch Arbeit verrichtet werden, und wir müssen in der Frage Fortschritte machen«. Netanjahu dankte Pompeo für seinen Kurzbesuch in Israel während der Coronakrise. Das israelische Fernsehen berichtete am Mittwoch, Pompeo wolle Israel dazu bewegen, die Wirtschaftsbeziehungen zu China stark einzuschränken. Pompeo traf mittags in der US-Botschaft in Jerusalem auch Netanjahus neuen Koalitionspartner Benjamin Gantz vom Bündnis »Blau-Weiß«. (dpa/jW)