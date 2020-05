Post erzielt in der Krise Gewinne

Düsseldorf. Die Deutsche Post verdient auch in der Coronakrise viel Geld. Im ersten Quartal erwirtschaftete der Konzern einen Gewinn von 301 Millionen Euro. Weiter gültig bleibe das mittelfristige Ziel, 2022 einen operativen Gewinn von mindestens 5,3 Milliarden Euro einzufahren. Wochenlang geschlossene Geschäfte bescherten dem Onlinehandel einen Boom. In der Spitze transportierte DHL rund neun Millionen Pakete pro Tag. Eine Extra-Corona-Prämie für die Paketboten, wie sie etwa Pflegekräfte bekommen sollen, lehnte Konzernchef Frank Appel am Dienstag ab. Es gehe jetzt darum, die Liquidität des Konzerns sicherzustellen. (Reuters/dpa/jW)