Kartellamt erwartet Konzernübernahmen

Berlin. Das Bundeskartellamt erwartet in naher Zukunft wegen der Coronakrise deutlich mehr Firmenfusionen. »Es kann durchaus eine Übernahmewelle geben«, sagte Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamts, der Süddeutschen Zeitung vom Dienstag. »Das wird kein Gang durch den Rosengarten. Denken Sie an sogenannte Sanierungsfusionen, wenn Unternehmen in großer Not übernommen werden.« Er mache sich Sorgen um ganze Branchen, die besonders hart betroffen seien, wie etwa die Tourismusbranche oder die Gastronomie. Derzeit stehe das Thema Wettbewerb »natürlich etwas hinten an«. Nach der Coronakrise brauche man aber wieder den »gesunden Wettbewerb«, sagte Mundt. (jW)