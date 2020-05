Protest von Flüchtlingen in Griechenland

Athen. Aus Protest gegen die langsame Bearbeitung ihrer Asylanträge haben Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze im Camp Fylakio Matratzen angezündet. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt, wie der staatliche griechische Rundfunk ERT berichtete. Die Feuerwehr habe den Brand, der vor allem von Minderjährigen gelegt worden sei, rasch löschen können. In dem Lager leben etwa 250 Flüchtlinge, die in den vergangenen Monaten aus der Türkei auf dem Landweg nach Griechenland gekommen waren. (dpa/jW)