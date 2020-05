Gefechte und Anschläge in Afghanistan

Kabul. Im Osten Afghanistans sind bei Gefechten in der Nacht zu Montag mindestens sechs afghanische Soldaten getötet worden. Das teilte ein Sprecher der Provinz Laghman mit. Zwei Provinzräte sprachen hingegen von mindestens 20 Toten und vielen Verwundeten. Zudem wurden in der Hauptstadt Kabul bei vier Explosionen innerhalb weniger Stunden am Montag morgen vier Zivilisten verletzt. Bis jW-Redaktionsschluss gab es keine Informationen, wer für die Anschläge verantwortlich ist.(dpa/jW)