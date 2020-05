Vereidigung von Israels Regierung verschoben

Jerusalem. Die Vereidigung der neuen Regierung in Israel ist auf Donnerstag verschoben worden. Der gegenwärtige Parlamentspräsident Benjamin Gantz habe die Knesset darüber informiert, berichteten israelische Medien am Montag. Die Vereidigung war ursprünglich für Mittwoch angesetzt. An dem Tag besucht jedoch US-Außenminister Michael Pompeo Israel, der Regierungschef Benjamin Netanjahu vom Likud und dessen neuen Koalitionspartner Gantz vom Bündnis Blau-Weiß treffen will. (dpa/jW)