Kraftwerk Wedel: Eilantrag auf Stillegung

Schleswig. Mit einem Eilantrag beim Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht will eine Bürgerinitiative die Stillegung des Kohlekraftwerks Wedel im Kreis Pinneberg erreichen. Der Antrag sei am Freitag eingegangen und werde mit möglichen Gesundheitsgefahren durch von dem Kohlekraftwerk ausgestoßene Partikel begründet, sagte eine Sprecherin des Schleswiger Gerichts am Montag. Die Antragsteller wollten erreichen, dass das Landesamt für Umwelt der Kraftwerksbetreiberin, der Wärme Hamburg GmbH, die Betriebserlaubnis entzieht. (dpa/jW)