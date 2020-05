Thüringen: GEW fordert mehr Notbetreuung

Erfurt. Die Thüringer Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat eine Erweiterung der Notbetreuung für Kinder von pädagogischem Personal gefordert. »Um einen geordneten Wiedereinstieg in Kitas, Schulen und Hochschulen zu gewährleisten, müssen Beschäftigte entlastet werden«, schreibt der Landesvorstand der Thüringer GEW am Montag in einem offenen Brief an Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke). So sollen Kinder auch dann betreut werden, wenn nur ein Elternteil aus beruflichen Gründen einen Anspruch darauf hat. Laut eines Sprechers des Bildungsministeriums jedoch sei eine »weitere Ausweitung der Notbetreuung derzeit nicht möglich«. (dpa/jW)