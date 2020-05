Heuschreckenplage: Erfolge verkündet

Rom/Nairobi. Im Kampf gegen die Heuschreckenplage in Ostafrika und im Jemen gibt es laut der UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO) Erfolge. Nach vorläufigen Schätzungen seien in zehn Ländern 720.000 Tonnen Getreide – wovon sich fünf Millionen Menschen ein Jahr ernähren könnten – gerettet worden, teilte die FAO am Montag mit. »Unsere Gewinne sind signifikant, aber der Kampf ist lang und noch nicht zu Ende«, sagte Qu Dongyu, der Chef der Organisation. Seit Monaten fallen Millionen von Wüstenheuschrecken über Ostafrika und die Arabische Halbinsel her und zerstören Ackerland und Weiden. (dpa/jW)