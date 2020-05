Mehr als 200.000 Coronafälle in Russland

Moskau. In Russland ist die Zahl der offiziell registrierten Coronainfektionsfälle auf mehr als 200.000 gestiegen. Die Behörden meldeten am Sonntag 11.012 positive Tests binnen 24 Stunden, womit sich die Zahl der Infizierten auf insgesamt 209.688 erhöhte. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 1.915 relativ niedrig. Nach Angaben der russischen Behörden sind die gestiegenen Zahlen auf mehr Tests zurückzuführen und nicht auf eine beschleunigte Ausbreitung des Virus. Das erkläre auch die niedrige Sterblichkeitsrate. In Moskau, dem Coronaepizentrum Russlands, wurde die Ausgangssperre zuletzt bis Ende Mai verlängert, während Baustellen und Industrieanlagen ihren Betrieb wiederaufnehmen dürfen. (AFP/jW)