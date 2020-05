Pompeo reist zu Gesprächen nach Israel

Washington. US-Außenminister Michael Pompeo will in dieser Woche zu politischen Gesprächen nach Israel reisen. Der Besuch sei für den 13. Mai geplant, teilte das US-Außenministerium am Freitag in Washington mit. Vorgesehen seien unter anderem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Parlamentspräsident Benjamin Gantz. Dabei soll es laut offiziellen Angaben unter anderem um den gemeinsamen Kampf gegen die Coronapandemie sowie regionale Sicherheitsfragen und den Iran gehen. (dpa/jW)