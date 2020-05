Umfrage: Weniger Verbraucherkonsum

Nürnberg. Die Coronapandemie könnte die Kauflaune der Menschen in Deutschland noch lange Zeit beeinflussen: Jeder Dritte glaubt einer am Freitag vorgestellten Befragung des Marktforschungsinstitutes GfK zufolge, dass sich seine finanzielle Situation in den nächsten zwölf Monaten verschlechtern werde. Ein Viertel wolle auf den eigentlich geplanten Urlaub verzichten, sieben Prozent wollen den Kauf von Kleidung, Autos und Luxusgütern verschieben. Die GfK-Konsumexperten gehen davon aus, dass Verbraucher künftig bewusster einkaufen werden. (dpa/jW)