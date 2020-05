Baubranche: Mehr Profit trotz Corona

Wiesbaden. Nicht in jeder Branche kriselt es, die Unternehmensspitzen im Bauhauptgewerbe profitieren sogar. Der Boom für die Baubranche in Deutschland habe sich im Februar fortgesetzt. Die Umsätze lagen demnach um zehn Prozent über denen des Vorjahresmonates, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. In den ersten beiden Monaten 2020 seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten habe sich nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde um 2,3 Prozent erhöht.(dpa/jW)