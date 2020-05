Verdi für stufenweise Öffnung der Kitas

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi unterstützt die stufenweise Öffnung der Kitas. Dies sei ein notwendiger und wichtiger Beitrag, »um den Anspruch auf frühkindliche Bildung zu verwirklichen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in dieser Situation herbeizuführen«, betonte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Donnerstag nachmittag in einer Mitteilung. Bei der Ausgestaltung der Beschlüsse in den Bundesländern müsse jetzt der Infektionsschutz oberste Priorität haben. Bühler begrüßte dabei, dass die Länder die Schutzmaßnahmen weitgehend eigenverantwortlich vor Ort umsetzen können.(jW)