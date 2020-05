BND zweifelt an »Five-Eyes«-Geheimdienstpapier

Berlin. An einem angeblichen Papier der »Five-Eyes«-Geheimdienstallianz, in dem China scharf für den Umgang mit dem Coronavirus kritisiert werde, gibt es einem Medienbericht zufolge Zweifel. Laut NDR-Recherchen liegen dem Bundesnachrichtendienst (BND) entsprechende Informationen vor. Demnach soll der BND die Obleute des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Mittwoch informiert haben, dass die Mitglieder der »Five-Eyes«-Geheimdienstallianz gar keine Kenntnis von einem solchen gemeinsamen Papier hätten. Die BND-Vertreter sollen demnach den Abgeordneten erklärt haben, es könne sich bei dem Dossier um gezielte Falschnachrichten handeln. (dpa/jW)