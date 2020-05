Produktion in BRD eingebrochen

Berlin. Unternehmen in der BRD haben ihre Produktion im März angesichts der Coronakrise in Rekordgeschwindigkeit gedrosselt. Industrie, Baubranche und Energieversorger stellten 9,2 Prozent weniger her als im Vormonat. »Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Januar 1991«, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte: »Es ist von einem nochmals deutlich stärkeren Produktionseinbruch im April auszugehen«. (Reuters/jW)