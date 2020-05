UNO: Weitere Milliarden wegen Pandemie nötig

New York. Die UNO fordert weitere 4,7 Milliarden US-Dollar an Hilfen im Kampf gegen die Coronapandemie. Das Geld werde benötigt, um »Millionen von Leben zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus in fragilen Ländern einzudämmen«, erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Donnerstag. Bei der Vorstellung ihres Krisenplans am 25. März hatte die UNO bereits zwei Milliarden US-Dollar Hilfsgelder verlangt, rund die Hälfte davon ist bislang eingegangen. Die Gesamtsumme soll die Kosten des Krisenplans bis Dezember decken. (AFP/jW)