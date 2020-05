USA: Video zu rassistischem Mord

Washington. In den USA haben die Eltern eines schwarzen Mannes, der bei der Verfolgung durch zwei mit Gewehren bewaffnete Weiße getötet wurde, am Mittwoch (Ortszeit) sofortige Verhaftungen gefordert. Zuvor war am Dienstag ein Handyvideo online aufgetaucht, das die Erschießung des 25jährigen Ahmaud Arbery am 23. Februar in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia zeigt. Darauf zu sehen ist, wie Arbery während des Joggens von einem Pick-up verfolgt, gestoppt und erschossen wird. Georgias Kriminalamt teilte am Mittwoch mit, Staatsanwalt Tom Durden habe die Behörde nun damit beauftragt, den Tod Arberys zu untersuchen. (dpa/jW)