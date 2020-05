»Grup Yorum«-Musiker: Tod nach Hungerstreik

Istanbul. In der Türkei ist der Musiker Ibrahim Gökcek von der linken Band »Grup Yorum« am Donnerstag in einem Istanbuler Krankenhaus an den Folgen eines Hungerstreiks verstorben. Das teilte die Gruppe über Twitter mit. Der Bassist hatte am Dienstag seinen seit 320 Tagen andauernden Hungerstreik, mit dem er gegen das Auftrittsverbot für Grup Yorum und die Inhaftierung seiner Mitmusiker protestierte, für beendet erklärt, nachdem Abgeordnete und Künstler versprachen, als Garanten für seine Forderungen einzutreten. Bereits Anfang April war die Sängerin Helin Bölek im Hungerstreik gestorben. Nick Brauns