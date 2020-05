Benjamin Liss/dpa Nicht locker lassen: Belegschaften können auch während der Coronakrise offensiv Arbeitskämpfe führen – wie die Kollegen im Sonthofener Voith-Werk im Allgäu (Sonthofen, 9.3.2020)

Durchhaltevermögen haben sie, die Beschäftigten beim Getriebehersteller Voith in Sonthofen im Oberallgäu. Seit vierzehn Tagen befinden sie sich im Streik, unbefristet (jW berichtete am 24. April). Rund 500 Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen für den Erhalt ihres Werkes – und, falls es nicht zu retten sein sollte, für einen Sozialtarifvertrag. Das ist das Minimum. Die Unternehmensleitung zeigt sich weiterhin entschlossen, den Standort bis Jahresende zu schließen und die Produktion in das Werk nach Crailsheim im Nordosten Baden-Württembergs zu verlagern.

»Die Streikfront steht, die Kollegen halten zusammen«, versicherte Timo Günther, Pressesprecher der IG Metall Bayern, am Donnerstag gegenüber jW. Nur Auszubildende und ihre Ausbilder gehen im Betrieb ihrem Tageswerk nach, niemand der Metaller will ihnen die Bildungsabschlüsse verwehren.

Die Konzernbosse in der Voith-Zentrale in Heidenheim auf der schwäbischen Alb seien nervös, mutmaßte Streikleiter Dietmar Jansen am Donnerstag im jW-Gespräch. Einen Grund dafür sieht er darin, dass am vergangenen Wochenende Hunderte Briefe mit der Aufforderung zum Streikbruch direkt an Streikende übergeben wurden. Und die Resonanz? »Gleich null, obwohl von Voith saftige Prämien für Streikbrecher ausgelobt wurden«, so Jansen. Auf diesen Affront reagierten die engagierten Gewerkschafter mit einer symbolischen Aktion. Am Haupttor des Werkes stellten Streikposten am Montag eine Tonne auf, Beschäftigte bildeten - mit cornabedingtem Abstand – eine Reihe, einer nach dem anderen entsorgte das Schreiben im Abfallbehältnis.

Aber auch die Gegenseite konnte Teilerfolge vermelden. So ist es per Einstweiliger Verfügung den Streikposten gerichtlich untersagt worden, das Haupttor zu blockieren. Blockaden mit Pkw der Beschäftigten, um Speditionen am Abtransport von Getriebeteilen zu hindern, sind nun nicht mehr möglich. »Das mindert unseren Kampfgeist keinesfalls«, betonte Jansen. Die Produktion im Werk stehe nach wie vor komplett still. »Was sollen die Fahrer der Speditionen denn herausfahren, wenn nichts gefertigt wird?«

Die Solidarität in der Region sei unvermindert groß, sagte Günther. Lokalpolitiker, Mitglieder des Bayerischen Landtags besuchten die Kollegen in Sonthofen. Auch aus der Bundespolitik kommen Signale der Unterstützung. Wie von Beate Müller-Gemmeke, der Sprecherin für ArbeitnehmerInnenrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen – sie sagte am Donnerstag gegenüber jW: »Die Devise heutzutage muss das solidarische Miteinander sein.« Ein Standort, der produktiv ist und schwarze Zahlen schreibt – wie im Falle von Voith in Sonthofen –, »darf nicht aufgegeben werden«, sagte Müller-Gemmeke. Deshalb wünsche sie den Streikenden einen langen Atem.

Stichwort »langer Atem«. Wieviel Kondition bringt die Belegschaft im Streikkampf mit? »Uns als IG Metall vor Ort wird die Puste nicht ausgehen«, sagte Jansen. Darauf brauche die Konzernspitze erst gar nicht zu spekulieren. Dennoch könne niemand prognostizieren, ab welchem Zeitpunkt einzelne Kollegen den Mut verlieren, keine Chance mehr für den Werkserhalt sehen. »Anzeichen dafür gibt es aktuell überhaupt nicht«, machte Jansen klar.

Im Gegenteil. Jansen ist sich sicher, dass der Konzern auf die Gesprächsbereitschaft der IG Metall eingehen wird, zeitnah sogar. Allein deshalb, weil seiner Kenntnis nach Voith-Kunden zunehmend ungehalten reagieren, da Getriebe für Energieanlagen nicht termingerecht ausgeliefert werden können. »Die Unternehmensführung hat immer mehr Druck«, meint der Streikleiter – und das spiele der kämpfenden Belegschaft in die Karten.