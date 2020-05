Mitarbeiter zurück in die Verlage

München. Mit den »Lockerungen« der durch die Pandemie bedingten Beschränkungen kehren beim Axel-Springer-Verlag und bei anderen Medienhäusern in das »Homeoffice« geschickte Beschäftigte an ihre ursprünglichen Arbeitsplätze zurück. »Am 4. Mai leiten wir (...) eine langsame, schrittweise und vorsichtige Rückkehr einzelner Mitarbeiter in die Büros ein. Oberstes Gebot ist für uns natürlich weiterhin der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter«, zitierte das Fachportal Meedia am Montag einen Konzernsprecher. Dabei sollen die Beschäftigten »nach Möglichkeit (weiterhin) im Schichtmodell arbeiten«. (jW)