Polen: Reparationsgutachten unter Verschluss gehalten

Warschau. Eine polnische Parlamentskommission hat ihren Bericht zu den von Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Kriegsschäden zwar fertigstellt, er wird aber bis auf weiteres unter Verschluss gehalten. Zu Details wolle man sich aber noch nicht äußern, sagte der bisherige Kommissionsleiter aus der Regierungspartei PiS, Arkadiusz Mularczyk, der dpa in Warschau, wie diese am Dienstag meldete. »Dafür kommt noch eine passende Zeit.« Der Bericht gilt als Grundlage für eine Entscheidung Warschaus über mögliche Reparationsforderungen an Deutschland. (dpa/jW)