IS-Gefangenenaufstand in Syrien beendet

Hassaka. Kurdische Sicherheitskräfte haben im Nordosten Syriens einen eintägigen Aufstand inhaftierter Anhänger der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) beendet. Die Dschihadisten hätten zuvor das gesamte Gefängnisgebäude in ihre Gewalt gebracht, teilten die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte am Sonntag abend mit. Die Revolte sei nach dem Einsatz von Spezialkräften und Verhandlungen mit den Gefangenen beendet worden. Bereits Ende März hatten kurdische Sicherheitskräfte in der Region einen Gefängnisaufstand von IS-Anhängern unter Kontrolle gebracht. (dpa/jW)