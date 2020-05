Tesla-Chef lässt Aktienkurs absacken

New York. Tesla-Chef Elon Musk hat mit einer Serie von Kurznachrichten den Börsenwert des Unternehmens um Milliarden sinken lassen. Musk schrieb am Freitag, dass der Kurs der Tesla-Aktie seiner Ansicht nach zu hoch sei. Außerdem twitterte der Milliardär: »Ich verkaufe fast allen physischen Besitz« – und dass er kein Haus mehr besitzen werde. Die Aktie von Tesla beendete den Handelstag danach mit einem Minus von gut zehn Prozent. Der Aktienkurs ist trotz der starken Verluste am Freitag seit Jahresbeginn um mehr als 80 Prozent gestiegen. (dpa/jW)