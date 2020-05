Schusswechsel zwischen Nord- und S üdkorea

Seoul. An der Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist es nach südkoreanischen Angaben zu einem Schusswechsel zwischen Soldaten beider Länder gekommen. Nordkoreanische Soldaten hätten Schüsse auf einen südkoreanischen Grenzkontrollposten bei Cheorwon innerhalb der demilitarisierten Zone abgegeben, teilte der Generalstab in Südkorea am Sonntag mit. Das Feuer sei nach Aussendung von Warnungen erwidert worden. Über die innerkoreanischen Kommunikationskanäle wolle man sich ein genaueres Bild von der Situation verschaffen, hieß es. Südkoreas Militär sei unterdessen in der nötigen Bereitschaftsstellung. (dpa/jW)