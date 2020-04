Finanzriesen planen für schwere Rezession

Frankfurt am Main/Zürich. Europas Großbanken stellen sich auf einen Wirtschaftseinbruch mit milliardenschweren Kreditausfällen ein. Während der Platzhirsch, die britische HSBC, und auch die spanische Santander-Bank die Coronakrise schon voll zu spüren bekamen, profitierte die in Zürich beheimatete UBS noch und schaffte in den ersten drei Monaten 2020 den höchsten Quartalsgewinn seit fast fünf Jahren.

Doch auch die erfolgsverwöhnten Schweizer Banker sehen schwere Zeiten auf sich zukommen. »Wenn wir in die Zukunft blicken, macht sich niemand die Illusion, dass es einfach werden wird«, sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag. (Reuters/jW)