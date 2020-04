Rassismus bei Polizeieinsatz nahe Paris

Paris. Wegen rassistischer Äußerungen sorgt in Frankreich das Video eines Polizeieinsatzes in einem Pariser Vorort für Entrüstung. Der Pariser Polizeipräfekt hat am Montag abend die Suspendierung zweier beteiligter Beamter beantragt. Das Video zeigt einen Vorfall vom Wochenende im Departement Seine-Saint-Denis im Norden der Hauptstadt. Zu sehen sind Polizisten am Ufer der Seine, die rassistische Bemerkungen über einen Mann machen, den sie gerade aus dem Wasser geborgen haben. (dpa/jW)