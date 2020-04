Athen will bei Vathy neues Flüchtlingslager

Athen. Das völlig überfüllte Flüchtlingslager von Vathy auf der griechischen Insel Samos wird bis Ende des Jahres schließen. Dies teilte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis am Dienstag nach einer Inspektion des Lagers mit. »Die Situation auf Samos ist sehr schwierig«, sagte der Minister im Staatsfernsehen ERT. Die in dem Lager lebenden Menschen sollen in einem anderen Camp untergebracht werden, das zur Zeit rund sieben Kilometer von Vathy gebaut wird. In und um das Lager von Vathy leben rund 6.800 Geflüchtete. (dpa/jW)