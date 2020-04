Pakistan: General neuer Regierungssprecher

Islamabad. Pakistans Premierminister Imran Khan hat einen General im Ruhestand zum neuen Regierungssprecher ernannt. Der erfahrene Militär Asim Bajwa werde für den Premier als Sonderberater in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sein, teilte die Regierung am Dienstag mit. Am Montag hatte Khan seine bisherige Sprecherin Firdous Ashiq Awan entlassen. (dpa/jW)