US-Präsident will an Wahltermin festhalten

Washington. US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen seines Kontrahenten Joseph Biden über einen möglichen Aufschub der Präsidentschaftswahl wegen der Coronapandemie zurückgewiesen. »Ich habe nie auch nur daran gedacht, den Wahltermin zu verschieben«, sagte Trump am Montag abend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Der 3. November – der geplante Wahltermin – sei ein gutes Datum. Biden hatte nach Angaben von Journalisten bei einer virtuellen Versammlung zum Spendensammeln am vergangenen Donnerstag gesagt, er glaube, Trump wolle den Wahltermin nach hinten verschieben, weil er denke, dass er nur so gewinnen könne. (dpa/jW)