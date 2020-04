Keine Sonderstellung

Halle an der Saale. Sollten in der dritten Fußballiga Geisterspiele erlaubt werden, will der parteilose Oberbürgermeister von Halle an der Saale, Bernd Wiegand, dem ortsansässigen Drittligisten Hallescher FC die Austragung verbieten. Auch Partien ohne Zuschauer seien mit den gültigen »Regeln zu Abstand und Sicherheit« nicht vereinbar, sagte der Politiker am Montag der Mitteldeutschen Zeitung und lehnte jegliche »Sonderstellung des Fußballs« ab. (sid/jW)