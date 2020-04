Deutsche Bank steigert Gewinn

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank will mehr Kredite angesichts guter Geschäftszahlen in der Coronakrise ausgeben. Wie das Institut am Montag mitteilte, erwartet es für das erste Quartal Erträge von 6,4 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 66 Millionen Euro. Die Bank erwägt demnach, ihr Kreditvolumen »angesichts der Chancen für zusätzliches Geschäft, erhöhter Nachfrage von Kunden und des derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds« in der Krise weiter zu erhöhen und dafür vorübergehend auch ihr Eigenkapitalziel von 12,5 Prozent zu unterschreiten. (AFP/jW)