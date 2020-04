VW: Bänder am Stammsitz laufen wieder

Wolfsburg. Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause in der Coronakrise fuhr der VW-Konzern am Montag die Autoproduktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder langsam an. Im sächsischen Zwickau, wo das neue E-Modell »ID.3« gefertigt wird, sowie bei den SUV und Kleinwagen in Bratislava (Slowakei) hatte das Unternehmen kürzlich schon mit dem Neustart begonnen. Neben Wolfsburg sollen nun unter anderem Hannover und Emden hinzukommen, teilte VW am Montag mit. VW schüttete jüngst, obwohl Staatshilfen in Anspruch nehmend, Milliarden Euro Dividende an Aktionäre aus. (dpa/jW)