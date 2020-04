GEW: Probleme bei Onlinesemester

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat in der ersten Woche des Onlinesemesters an allen hessischen Hochschulen Probleme festgestellt. Dies gelte insbesondere im Bereich der Arbeitszeit und von Videokonferenzen, hieß es in einer Mitteilung am Montag. »Viele Beschäftigte klagen über die enorm gestiegene Arbeitszeit zur Vorbereitung digitaler Lehre«, sagte Maike Wiedwald, Vorsitzende der GEW Hessen. Besonders Eltern kämen an ihre Belastungsgrenze, wenn sie Lehre und Kinderbetreuung vereinbaren müssten. (dpa/jW)