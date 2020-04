Lufthansa: Verdi fordert Arbeitsplatzsicherheit

Berlin. Verdi fordert die Lufthansa auf, die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu sichern und Abstand von pauschalen Personalabbauszenarien zu nehmen. »Ein Neustart der Branche kann nur gelingen, wenn die Infrastruktur des Luftverkehrs erhalten bleibt«, betonte die Verdi-Vizevorsitzende Christine Behle am Montag in einer Stellungnahme. Dazu gehöre zentral, die Beschäftigten – als Rückgrat der Lufthansa – vor einem Arbeitsplatzverlust zu schützen und ihnen eine Perspektive zu geben, so Behle weiter. (jW)