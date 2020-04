Warnung vor Waldbränden in Russland

Moskau. Neue Waldbrände in Russland haben die Einsatzkräfte nach dem vergangenen Sommer mit verheerenden Feuern erneut in Alarmbereitschaft versetzt. »Natürlich konzentrieren sich jetzt alle auf den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Aber wir dürfen deswegen nicht andere potentielle Bedrohungen aus den Augen verlieren«, sagte Präsident Wladimir Putin am Montag bei einer Videoschalte mit den zuständigen Behördenvertretern. Die Situation sei jetzt noch stabil, könne sich aber jederzeit schnell ändern. Insgesamt sind laut Zivilschutz in diesem Jahr schon fast 3.500 Waldbrände registriert worden. (dpa/jW)