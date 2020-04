Weniger Asylbewerber 2019 in EU anerkannt

Brüssel. Die EU-Staaten haben 2019 weniger Menschen Asyl oder einen anderen Schutzstatus gewährt als im Vorjahr. Insgesamt sei in den 27 Ländern (ohne Großbritannien) 295.785 Menschen ein Schutzstatus zugesprochen worden, teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Dies sei ein Rückgang um sechs Prozent. Die BRD entschied in 116.200 Fällen zugunsten der Antragsteller, das waren 39 Prozent aller positiven Beschlüsse in der EU. Die Quote positiver Entscheidungen lag in Deutschland in erster Instanz bei 46 Prozent. In Luxemburg lag der Wert bei 57 Prozent, in Österreich und Griechenland bei 53 Prozent. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl haben Griechenland, Zypern und Österreich mehr Menschen aufgenommen. (dpa/jW)