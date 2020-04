Ratingagenturen »gnädig« mit Italien

Frankfurt am Main. Das von der Coronakrise schwer getroffene Italien ist einer Abstufung seiner Kreditwürdigkeit vorerst entkommen. Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) erklärte in der Nacht auf Sonnabend, dass sie die Bewertung der Schulden des Landes auf »BBB« belässt – zwei Stufen über »Ramschniveau«. Mit Moody’s hatte eine weitere große US-Ratingagentur bereits am Freitag erkennen lassen, dass sie Italien erst einmal nicht herabstufen will. Ein schlechteres Rating macht es den damit bedachten Staaten meist schwieriger, Anleihen zu begeben, und verteuert die Kosten der Kreditaufnahme. (dpa/jW)