Litauen: Virus bei NATO-Truppe eingedämmt

Vilnius. In Litauen hat das von Bundeswehr-Offizieren geführte NATO-Bataillon nach Regierungsangaben den Infektionsherd innerhalb der Truppe in den Griff bekommen. Dieser sei nun »komplett ausgelöscht«, sagte der litauische Verteidigungsminister Raimundas Karoblis am Freitag der Nachrichtenagentur BNS. Nach früheren Angaben der litauischen Armee hatten sich mehr als 20 Soldaten des auf dem Stützpunkt Rukla stationierten Bataillons mit dem Coronavirus infiziert. Unter den positiv Getesteten befanden sich auch Soldaten der Bundeswehr. 100 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, führen Bundeswehr-Militärs dort eine multinationale Truppe zum »Schutz der NATO-Ostflanke«. (dpa/jW)