Indonesien: Großgebet entgegen Anordnung

Jakarta. In der indonesischen Provinz Aceh haben am Donnerstag abend mehrere tausend Gläubige am Abendgebet zum Fastenmonat Ramadan teilgenommen. Dieses fand in der größten Moschee in der Provinzhauptstadt Banda Aceh statt. Zuvor hatten die meisten Religionsverbände Indonesiens, dem Land mit der größten muslimischen Gemeinschaft, dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Der führende islamische Verband der Provinz Aceh hatte sich jedoch öffentlich der Anordnung widersetzt. (AFP/jW)