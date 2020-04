Geschäftserwartungen auf Rekordtief

München. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist wegen der Coronakrise so schlecht wie nie. Der Geschäftsklimaindex des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo stürzte im April auf ein Rekordtief. Der wichtigste Frühindikator zur Konjunkturentwicklung brach um 11,6 Punkte auf 74,3 Zähler ein, wie die Münchner Einrichtung am Freitag mitteilte. Das ist der stärkste jemals gemessene Rückgang sowie der tiefste Wert überhaupt. Das dämpft die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft. Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach von einer »katastrophalen« Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen. (dpa/jW)